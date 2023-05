Studenten over versoepeling bindend studieadvies: 'Uitstel van studiedruk'

Het aantal studiepunten dat studenten in het eerste jaar moeten halen, wordt gehalveerd . Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil met deze versoepeling van het bindend studieadvies (BSA) het welzijn van studenten verbeteren. Wij vroegen studenten wat zij van deze ontwikkeling vinden. Dit zijn de beste reacties.

'Door negatief BSA kon ik nog stoppen'

Daniël (derdejaarsstudent Chemie aan de Hogeschool Leiden):

"Ik vind dit een slecht idee. Ik heb meerdere opleidingen geprobeerd, omdat ik uiteindelijk weinig interesse had in de lesstof. Daardoor zette ik me minder in en kreeg ik een negatief BSA. Was het BSA in mijn tijd al gehalveerd, dan had ik gewoon door mogen gaan, hoewel mijn hart er helemaal niet in zat."

"Dat ik op tijd te horen kreeg dat ik een negatief BSA zou krijgen, zette mij aan het denken. Dan kon ik mij nog inschrijven bij een andere opleiding. Ik heb nu een opleiding gevonden die ik wel leuk vind, waarbij ik met 57/60 EC's ben overgegaan naar het tweede jaar."

"Ik heb helaas een praktijkvak niet kunnen volgen wegens een corona-infectie. Maar dit laat, tenminste voor mij, wel zien: is de interesse en inzet er, dan is het goed te doen om aan alle EC's te komen."

'Leverde onnodig veel stress op'

Anne (tweedejaarsstudent Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam):

"Ik en veel anderen moesten wennen aan hoe het is om te studeren, en bij het eerste tentamenmoment misten wij hierdoor al snel 10 tot 15 EC. Het hele jaar loop je hierdoor achter, en je studeert met de gedachte: ik moet deze herkansing halen, anders is het afgelopen."

"Dat leverde onnodig veel stress op. Ook moest ik wennen aan veel andere dingen. Ik woonde voor het eerst niet thuis bij mijn ouders en moest veel dingen zelf regelen. Eten koken, het huis schoonmaken, werken et cetera."

"Op de universiteit ging het anders. Ik had ervoor al gestudeerd en bouwde langzamerhand een wat meer volwassen leven op. Ik ging op mezelf wonen en kreeg een nieuwbouwappartement toegewezen. Daar wilde ik in het tweede semester mijn focus op leggen, waardoor ik colleges miste."

"Vanwege corona was het BSA voor dat jaar verlaagd van 42 naar 36 EC. Ik had tijdens mijn verhuizing al 36 EC binnen, dus weinig om me zorgen over te maken. Sowieso vond ik het lagere BSA fijner: het ging ineens om drie of vier vakken die ik niet hoefde te halen in het eerste jaar, in plaats van maar twee."

"Ik denk dat het veel eerstejaarsstudenten kan helpen als het BSA wordt verlaagd. Het wordt vooral gebruikt als maatstaf om te kijken of de opleiding wel iets voor je is. Met het halen van de helft van de vakken maak je ook wel duidelijk dat je het prima kan."

'Uitstel van executie'

Tom (eerstejaarsstudent Commerciële Economie aan de Avans Hogeschool):

"Bij Avans ligt de lat hoog. Daarom hebben ze een minimum van 52 studiepunten ingevoerd. Het zorgt ervoor dat alleen de beste en meest gemotiveerde studenten naar het tweede jaar gaan. Dat voorkomt veel uitval tijdens het tweede jaar."

"Tijdens de eerste twee semesters voelde ik dat de druk hoog lag. Maar voor veel studenten om mij heen geeft dat juist motivatie om door te bikkelen. Ik heb alleen niet heel veel vrije tijd meer: ik loop stage en in de avond moet ik nog schoolprojecten maken."

"Ik schrok eigenlijk toen ik het nieuws hoorde. Ik vind dertig studiepunten echt veel te weinig. Hoge druk kun je tegenwoordig wel verwachten van het studieleven. De studenten die nu uitvallen, zouden onder de nieuwe regeling wel door kunnen naar het tweede jaar. Als er dan geen drastische verandering is, halen ze dat jaar gewoon niet. Uitstel van executie dus."

'Bezweek door de druk en nam tussenjaar'

Martijn (vierdejaars pabostudent):

"Ik vind de versoepeling een zeer slechte zaak. Ik ben het eerste jaar geëindigd met vijftig punten, precies genoeg om door te gaan. Het tweede jaar ging ik dus in met een achterstand van tien punten. Het onderwijsprogramma was zo ingericht dat er geen tijd was om die achterstand in te halen. In het tweede jaar liep mijn achterstand verder op."

"Ik bezweek onder de druk, kon niet meer positief voor de klas staan en reageerde mijn frustraties af op anderen. Ik nam een tussenjaar om van alle druk af te komen en mijn achterstand in te lopen."

"De druk van 'ik moet zoveel punten halen om te blijven' is er bijna niet meer als het voorstel van Dijkgraaf doorgaat. Maar je moet wel een bepaald aantal punten hebben om aan je scriptie of eindstage te beginnen. Je stelt de studiedruk dus alleen maar uit."

