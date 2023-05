Politie schiet automobilist neer nadat die was ingereden op agenten in Den Hoorn

De politie heeft woensdagmiddag in het Zuid-Hollandse Den Hoorn een automobilist neergeschoten nadat die was ingereden op agenten. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Aan de schietpartij ging volgens de politie een achtervolging vooraf. Agenten wilden de bestuurder op de A15 bij Barendrecht aanhouden vanwege asociaal rijgedrag.

Maar in plaats van te stoppen, ging de automobilist er met hoge snelheid vandoor. Via de A4 reed hij naar Den Hoorn. Daar reed hij achteruit in op agenten, die hem tot stoppen maanden. Een agent zag zich "genoodzaakt" een schot te lossen en schoot de verdachte neer.