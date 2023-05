Oproep Ben jij (aankomend) hbo- of wo-student? Dan zoeken we jou

Ben jij student aan het hbo of de universiteit, of ga je daar volgend jaar naartoe? Dan zijn wij benieuwd wat je van de versoepeling van het bindend studieadvies (BSA) vindt. Het aantal studiepunten dat studenten in het eerste jaar moeten halen, wordt gehalveerd. Denk je dat dit voor minder druk zorgt, of is het uitstel van executie? En wat doet dit met jouw motivatie?