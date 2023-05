Vandaag starten de schriftelijke eindexamens, nu zonder coronaversoepelingen

Donderdag gaan de schriftelijke eindexamens in het hele land van start. Deze examenreeks is de eerste sinds de coronapandemie waarbij geen versoepelingen meer gelden zoals extra herkansingen.

Daar is het Landelijke Actie Komitee Scholieren (LAKS) het niet mee eens. De eindexamenleerlingen van nu hebben in hun schoolcarrière het langst te maken gehad met schoolsluitingen, lockdowns en lesuitval. Toch krijgen zij geen extra herkansingsmogelijkheid, liet onderwijsminister Dennis Wiersma onlangs weten.

Vanaf vandaag is ook de eindexamenklachtenlijn van LAKS geopend. Daar kunnen scholieren terecht met hun klachten over de eindtoetsen. Wiersma is donderdagmiddag aanwezig bij het LAKS om de problemen telefonisch aan te horen.



Er zijn al klachten en opmerkingen binnengekomen van leerlingen die bang zijn dat ze niet goed zijn voorbereid, meldt het LAKS. Volgens sommigen zou de examenstof soms in een paar lessen of zelfs helemaal niet zijn behandeld.