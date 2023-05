Politie probeert te achterhalen wie 22 vermoorde en verminkte vrouwen waren

De politie is samen met de internationale politiedienst Interpol een campagne gestart om de identiteit van 22 vermoorde vrouwen te achterhalen. Het gaat om gruwelijke misdaden waarbij de lichamen van de vrouwen vaak zwaar zijn verminkt. Op de lijst staan negen Nederlandse zaken.

De meeste misdrijven zijn tussen 1990 en 2010 gepleegd, maar de recentste is een Belgische zaak uit 2019. In vrijwel alle zaken staat vast dat de slachtoffers door geweld om het leven zijn gekomen. "Wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze zijn achtergelaten in Duitsland, België en Nederland is onbekend", zegt de politie.

Zo is in september 1992 in Amsterdam een koffer aangetroffen met daarin de torso van een vrouw. In het water zijn ook twee handen en twee onderbenen van haar aangetroffen. Het hoofd is nooit gevonden. De andere Nederlandse zaken draaien om onder anderen het Heulmeisje uit Maarsbergen (1976) en het meisje van Teteringen (1990).

"Elk van de 22 zaken is tragisch en hartverscheurend", zeggen initiatiefnemers Carina van Leeuwen en Martin de Wit van de Nederlandse politie. "De slachtoffers zijn veelal met veel geweld om het leven gebracht. Van sommigen weten we dat ze in de periode voor hun overlijden zijn mishandeld of uitgehongerd."

Slachtoffers begraven in naamloze graven

Sinds woensdag staan alle zaken op de website van Interpol. Voor elke zaak is een overzicht van de bruikbare informatie gemaakt. Ook staan er op de lijst gezichtsreconstructies en video's en foto's van sieraden en kledingstukken van de vermoorde vrouwen. Daarnaast zijn alle aanknopingspunten, zoals de geschatte leeftijd, haarkleur, kleur ogen en andere lichaamskenmerken, in kaart gebracht.

Mede doordat de vrouwen vermoedelijk uit andere landen afkomstig zijn dan waar ze zijn aangetroffen, is het volgens de politie niet gelukt hun identiteit te achterhalen. Mogelijk zijn ze hier bewust achtergelaten om het politieonderzoek te frustreren.