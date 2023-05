Weerbericht: Heel veel regen (en klap onweer) spoelt Songfestival-kater weg

Delen via E-mail

Het belooft een erg onstuimige woensdag te worden. De dag begint met zware bewolking en lokale mistbanken. Later op de dag komen daar stevige buien met hier en daar een klap onweer voor in de plaats. Het wordt zo'n 12 tot 17 graden.

Deze ochtend vertrekken de laatste buien via het noordoosten het land. Elders start de dag droog, maar op veel plaatsen is het zwaar bewolkt met nevel of zelfs mist.