Inez Weski droeg advocatenkantoor vlak voor arrestatie over aan haar zoon

Inez Weski werd op 21 april aangehouden op verdenking van het doorspelen van geheime informatie van en naar toenmalig cliënt Ridouan Taghi. Maar volgens haar zoon is er niets vreemds aan de overdracht van het advocatenkantoor.

Het is een gevolg van een proces dat al meer dan drie jaar loopt en dat heeft alles te maken "met de achterhaalde bedrijfsstructuur uit de jaren zeventig", zegt Guy Weski tegen NU.nl. Volgens hem is het gezien de omstandigheden opvallend dat dit proces op 11 april is afgerond, maar wel enkel toeval.