Zeer zware avondspits: ruim 950 kilometer file

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De gebruikelijke dinsdagdrukte en slecht weer zorgen voor een zware avondspits. Rond 17.30 uur stond er ruim 950 kilometer file.

Door technische problemen bij de Amsterdamse Coentunnel is een spitsstrook in de noordelijke richting afgesloten, meldt de ANWB. Ook op de A15 richting Gorinchem is het druk door een pechgeval bij Sliedrecht-West, zegt Rijkswaterstaat.