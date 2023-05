Man die lhbti-vlag in Delft in brand stak meldt zich bij politie

De man die afgelopen weekend in Delft een regenboogvlag in brand stak, heeft daar spijt van. Hij heeft zich bij de politie gemeld en wil in gesprek met de lhbti-vereniging die de vlag uithing.

Volgens de politie is de man bereid de schade te vergoeden. De politie zegt te willen bemiddelen tussen de twee betrokken partijen. "We hopen dat ze er samen uitkomen", zegt een woordvoerder.

De regenboogvlag die in brand werd gestoken is van DWH, een vereniging die een ontmoetingsruimte biedt voor lhbti's en zich inzet voor meer rechten en acceptatie.

DWH noemt het incident de laatste in een reeks aanvallen die de vereniging en de leden "de afgelopen tijd heeft moeten ontgelden".