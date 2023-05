Inspectie pleit voor minder toetsen in onderwijs om druk te verlagen

Om de druk op leerlingen te verlagen zouden er minder toetsen afgenomen kunnen worden. Dat zegt Alida Oppers van de onderwijsinspectie tegen NU.nl. "Er wordt enorm veel getoetst, maar dat hoeft niet van ons. Dat is een misverstand."

De onderwijsinspectie concludeerde woensdag dat nog steeds te veel kinderen een achterstand hebben op het gebied van taal en rekenen (of Nederlands en wiskunde). Om dat op niveau te krijgen, moet ook worden gekeken naar het welzijn van leerlingen, omdat dat "essentieel is om tot leren te komen". Maar de inspectie ziet dat het welzijn van kinderen en jongeren de afgelopen jaren is afgenomen.

"Dat voortdurend toetsen en cijfers geven aan leerlingen is een fenomeen dat heel erg is gegroeid", zegt inspecteur-generaal Oppers. "Je krijgt een 6 of een 8 en dan beoordeel je die leerling. Dat doet iets met een persoon en daar kan je druk van ervaren."

Volgens Oppers is het dus een misverstand dat het vele toetsen moet van de inspectie. Het is wettelijk verplicht om te beoordelen hoe een leerling ervoor staat, maar daar hoeft niet altijd een cijfer aan gehangen te worden.

"Je kunt summatief of formatief toetsen", legt de inspecteur-generaal uit. "Summatief houdt in: ik geef je een cijfer, bijvoorbeeld een onvoldoende. Formatief is kijken wat een leerling beheerst. Aan de hand daarvan ga je kijken hoe je kan helpen in de verdere ontwikkeling. De leraar moet weten wat de leerling nodig heeft."

'Ouders willen cijfers zien'

Hoe het komt dat scholen zoveel toetsen afnemen weet Oppers niet. "Dan ga ik speculeren en dat moet een inspecteur-generaal niet doen", zegt ze. "Wel is er heel veel druk van ouders. Die willen cijfers zien."

Daarnaast hoort ze van docenten dat als leerlingen geen cijfers krijgen, ze ook niet bereid zijn er hard voor te werken.

Ook op hogescholen en universiteiten zou de druk op studenten moeten worden verlicht. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil dat doen door leerlingen met 30 studiepunten ook door te laten gaan naar het tweede studiejaar. Nu ligt die grens nog op 45 punten.