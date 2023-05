Nederlander krijgt 17 jaar cel voor roofmoord op nog vermiste Belg Jelle Leemans

De 51-jarige Eduard F. uit Etten-Leur is dinsdag veroordeeld tot zeventien jaar cel vanwege de moord op Jelle Leemans. Het lichaam van de man uit het Belgische Rumst is nooit gevonden. Toch gaat de rechtbank gaat ervan uit dat de 27-jarige Leemans is vermoord tijdens een poging tot beroving.

De Belg is op 21 november 2013 verdwenen. Ondanks oproepen via het televisieprogramma Opsporing Verzocht en grote zoekacties door de politie is Leemans of zijn lichaam nooit gevonden. F. zei dat hij die dag in Rucphen nog een drugsdeal met hem had gesloten. Moord heeft hij altijd ontkend.

Volgens de rechtbank was Leemans van plan 10 kilo wiet te kopen, maar wilde F. hem beroven van zijn geld. Dat liep uit de hand en daarbij doodde hij de Belg. Leemans zou met 30.000 tot 40.000 euro op zak naar de Rucphense Bossen zijn gekomen.

Tegen F. is vijftien jaar cel geëist. De rechtbank vond die straf niet hoog genoeg, omdat F. Leemans niet alleen doodde, maar ook "zijn lichaam verborg en nog steeds verborgen houdt".

Geen aanwijzing dat Leemans nog leeft

De rechtbank heeft in het vonnis uitgebreid uiteengezet dat er geen aanwijzingen zijn dat Leemans nog in leven is of zelf wilde verdwijnen.

Daarbij benadrukt de rechtbank de levenslust van Leemans. "De band met zijn ouders en zussen was goed. Hij was sociaal, had veel kennissen en goede vrienden. Hij woonde samen met zijn vriendin. Hij was zijn woning aan het verbouwen, was gezond, had geen depressie of een andere geestesziekte. Ook waren er geen aanwijzingen voor financiële problemen."

Beelden van F. die de auto van Leemans heeft terugbracht naar Merksem (Antwerpen) vormen belangrijk bewijs. Bovendien zat zijn DNA op de versnellingspook en een veiligheidsgordel van Leemans' auto. Tot slot is in de bekleding van F.'s auto nog bloed van Leemans aangetroffen.