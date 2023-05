Vierde verdachte van op spoor duwen persoon bij Bijlmer ArenA meldt zich

Een vierde minderjarige verdachte van het slaan, schoppen en op het spoor duwen van iemand op station Amsterdam Bijlmer Arena heeft zich dinsdag op het politiebureau gemeld. De andere drie verdachten deden dit eerder al.

De politie hield de afgelopen dagen in totaal zeven jongens aan in de zaak. Drie van hen worden er niet meer van verdacht "een actief aandeel te hebben gehad in de poging tot doodslag" en mochten naar huis, meldt de politie. Van de vier verdachten zitten er drie vast. Eén verdachte zit niet meer in voorarrest.