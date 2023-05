Politie krijgt steeds meer zicht op opdrachtgevers achter explosies Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft goede hoop de opdrachtgevers achter de recente aanslagen in de stad te kunnen aanhouden. Afgelopen maandag is een zestienjarige jongen gearresteerd die als aanslagpleger verantwoordelijk zou zijn voor een zware explosie.

De schade door de explosie van 21 februari is enorm. In een flat aan de Sint-Andriesstraat zijn op drie verdiepingen de ramen uit de sponningen geslagen.

Deze aanslag is er een van vele in Rotterdam-Zuid. Vanwege de tot nu toe opgedane kennis is de recherche optimistisch over de pakkans. "Anders blijft dit een gebed zonder eind", weet recherchechef Wouter van Osnabrugge.

De jongen van zestien is niet de enige verdachte. Op 18 april is al een zeventienjarige jongen aangehouden wegens vermeende betrokkenheid bij de aanslag in de Sint-Andriesstraat.

In de buurt is een aantal zelfgemaakte pijpbommen gevonden. De politie denkt dat het de bedoeling was om die midden in de nacht te gebruiken voor een aanslag. Maar omdat dit was mislukt, vond de explosie in de Sint-Andriesstraat overdag plaats.

Jongens zijn mogelijk bij meer aanslagen betrokken

De politie vermoedt dat de jongens bij meerdere aanslagen betrokken zijn geweest. De vermoedelijke aanleiding is een conflict tussen criminele groeperingen die bij drugshandel betrokken zijn. Net zoals bij het gros van de ruim vijftig aanslagen die Rotterdam dit jaar deden opschrikken.

In een eerder gesprek met NU.nl over de aanslagen zei Van Osnabrugge dat het "dweilen met de kraan open is". Zijn toon is nu anders: "Die kraan willen we dicht en die moet dicht blijven."

Van Osnabrugge maakt zich geen illusies over het beëindigen van de cocaïnehandel waar de aanslagen mee samenhangen. Wel is de politie volgens hem beter geworden in de aanpak van de explosies. Niet alleen de aanhouding van maandag, maar ook eerdere arrestaties zijn daar voorbeelden van.

Ook focus op 'opdrachtgevers die rustig in bed blijven liggen'

Naast de uitvoerders, "de jongens die voor een habbekrats de kastanjes uit het vuur halen", ligt de focus ook op de "opdrachtgevers die rustig in bed blijven liggen". "We gaan uitdagen, het initiatief nemen en hopen dat ze fouten maken", vertelt Van Osnabrugge.

De recherche is ervan overtuigd dat mensen meer over de aanslagen weten, maar zwijgen uit angst of onverschilligheid. De politie hoopt dat dit verandert en dat ze de anonieme tiplijnen weten te vinden.

De politie zegt door de verzamelde informatie al wel een beter beeld te hebben van de toedracht van de aanslagen. Ook de structuur is vaak hetzelfde. Met name jonge jongens worden door tussenpersonen benaderd om een aanslag uit te voeren. Geld en status lijken de uitvoerders te motiveren. Zo schept een deel op over hoe goed ze met explosieven zijn.