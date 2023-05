Honderden dode meeuwen bij Zwarte Meer waarschijnlijk aan vogelgriep bezweken

Delen via E-mail

De honderden dode meeuwen die vorige week werden aangetroffen in het Zwarte Meer en het Eemmeer zijn waarschijnlijk bezweken aan vogelgriep. Dat schrijft Omroep Flevoland op basis van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).

De Wageningen Universiteit deed namens het DWHC steekproefsgewijs laboratoriumonderzoek naar de sterfgevallen. DWHC-onderzoeker Jelle Boontje laat in gesprek met de regionale omroep weten dat bij alle onderzochte vogels het vogelgriepvirus is aangetroffen.

"Deze variant is zo besmettelijk, dat de conclusie wel getrokken kan worden dat alle gevonden meeuwen er aan zijn bezweken", voegt Boontje toe.

De dode meeuwen werden op verschillende plekken in Nederland aangetroffen. Er werden kadavers gevonden aan de oever van het Zwarte Meer, maar ook in het Eemmeer en bij het Veluwemeer. Rijkswaterstaat sprak eerder over vele honderden dode vogels. Volgens Boontje gaat het om "uitzonderlijk veel" dode meeuwen.