Weerbericht: Een paraplu is vandaag geen overbodige luxe

De dag begint, vordert en eindigt met veel regen. De buien blijven lang hangen omdat het vrijwel windstil is. Het wordt 14 tot 18 graden.

Deze ochtend trekken buien vanuit het westen langzaamaan over het land heen. Alleen in het oosten en noordoosten blijft het daarom nog even droog.