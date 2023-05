Zo'n 300 mensen vochten bij tellen Turkse stembiljetten in de RAI, twee gewonden

Zo'n driehonderd mensen waren betrokken bij de vechtpartij die zondagavond ontstond in de RAI in Amsterdam nadat was gestemd voor de Turkse verkiezingen. Twee van hen zijn gewond geraakt, meldt de politie maandag.

De vechtpartij in de RAI ontstond toen de stembiljetten voor de Turkse verkiezingen werden geteld, meldt de politie. Agenten kwamen rond 21.00 uur ter plaatse toen de situatie uit de hand was gelopen. Agenten met honden grepen in, samen met de ME.

Eerder werd al bekend dat bij de vechtpartij waarnemers van de politieke partijen betrokken waren waarop gestemd kon worden. Stemmers zouden niet met elkaar op de vuist zijn gegaan. Zondag was de laatste dag dat Nederlanders konden stemmen voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen.

Het was al de hele week onrustig tussen de waarnemers van de politieke partijen. Zij waren aanwezig in de RAI om toe te zijn op het stemproces. Dinsdag ontstond ook een vechtpartij. Toen werd niemand aangehouden en vielen er geen gewonden.

Het is niet duidelijk of de politie zondagavond mensen heeft aangehouden. "Er wordt onderzoek gedaan naar welke strafbare feiten er zijn gepleegd en wat de toedracht is van deze ongeregeldheden", schrijft ze.