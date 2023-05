Antiracismeactivist Mitchell Esajas bezorgd om veiligheid na lintjesrel

Mitchell Esajas van protestbeweging Kick Out Zwarte Piet (KOZP) maakt zich zorgen om zijn veiligheid. De antiracismeactivist ontving de afgelopen dagen zeker honderd racistische berichten van mensen die vinden dat hij geen koninklijke onderscheiding had mogen krijgen, laat hij weten aan NU.nl na een opiniestuk in OneWorld Magazine

De racistische reacties waren onder meer te zien op sociale media, ook van politieke partijen. Sommige bevatten codetaal voor op niets gebaseerde racistische en antisemitische complottheorieën.

Vooral de negatieve reacties die Esajas in zijn mailbox ontving, kwamen hard aan. Hij zou bijvoorbeeld als "zwarte zijn plaats moeten kennen" en zijn bek moeten houden.

"Het is extra beangstigend dat mensen je in de privésfeer gaan lastigvallen", zegt de antiracismeactivist daarover. Toch gunt hij het de personen achter de berichten niet om voortaan angstig door het leven te gaan, benadrukt hij.

Esajas was eind april een van de drieduizend mensen die Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden in de jaarlijkse lintjesregen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema reikte hem namens de koning een lintje uit voor zijn leiderschap van KOZP.

De antiracismeactivist kreeg het eerbetoon ook omdat hij een van de initiatiefnemers is van The Black Archives, het cultuurhistorisch archief over het koloniaal verleden, slavernij en racisme. Verder viel de eer hem te beurt vanwege zijn betrokkenheid bij de Black Lives Matter-protesten in Nederland.

Zeker drie andere ontvangers van een lintje stuurden hun koninklijke onderscheiding terug uit protest tegen het lintje voor Esajas. Op die manier protesteren tegen een lintje voor een ander is nog nooit eerder gebeurd. Zes anderen maakten bovendien bezwaar bij de Kanselarij der Nederlandse Orden, die over de benoemingen gaat, meldde NRC begin mei.

Afran Groenewoud is verslaggever samenleving en inclusie. Afran schrijft over ongelijkheid in de maatschappij en koloniale geschiedenis. Lees hier meer verhalen van Afran.

'Aangifte na overleg met mijn advocaat'

Daar kwamen volgens Esajas dus tientallen racistische reacties in zijn mailbox bovenop. Hij maakt zich wat dat betreft ook zorgen om de veiligheid van zijn collega's bij The Black Archives. Het zou niet de eerste keer zijn dat Esajas het slachtoffer is van geweld.

De antiracismeactivist gaat daarom aangifte doen. Voordat dat zover is, wil hij overleggen met zijn advocaat. Bovendien zegt Esajas voorafgaand alle racistische berichten te moeten bestuderen. Dat heeft hij in eerste instantie "bewust" niet gedaan, uit zelfbescherming.

Over het ontvangen van het lintje uit naam van de koning had Esajas naar eigen zeggen gemengde gevoelens. "De voorouders van Willem-Alexander waren immers nauw betrokken bij de slavernij en koloniale uitbuiting", licht hij toe.

Auto van Esajas werd in 2019 vernield

Critici van Esajas en KOZP zeggen dat de organisatie door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) als links-extremistische of terroristische organisatie wordt gezien. Maar de nationaal coördinator heeft al in 2019 laten weten dat dit niet het geval is. Van KOZP gaat volgens de NCTV geen dreiging uit.

KOZP zelf is wel het slachtoffer geweest van geweld. In november vorig jaar werden in Staphorst auto's van leden vernield. Een jaar eerder werden leden van de protestbeweging in Volendam bekogeld met eieren, vuurwerk en oliebollen.

In 2019 werd de voorruit van Esajas' auto vernield tijdens een KOZP-congres. Tot eind april van dit jaar was het auto-onderdeel te zien in de expositie Zwartheid Onder Ogen Komen: Beeldvorming over Zwarte Mensen en de Strijd Daartegen.

Nationaal coördinator en onderzoekers zien Nederlands wegkijken voor racisme

Volgens Esajas schiet de Nederlandse maatschappij in een kramp zodra iemand racisme ter sprake brengt. Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, zei in december tegen NU.nl dat de Nederlandse maatschappij "wegkijkt" voor het bestaan van discriminatie en racisme.

"Te lang heb ik dat in Nederland meegemaakt", zei de belangrijkste adviseur van het kabinet over de aanpak van het maatschappelijke probleem. "Ons land erkent racisme en discriminatie niet zo makkelijk."

Het Kenniscentrum Inclusief Samenleven (KIS) concludeert uit verschillende onderzoeken dat er in Nederland mensen zijn die ontkennen dat racisme bestaat.

"Je ziet dat mensen die dat denken, juist vaker vooroordelen hebben", zegt KIS-onderzoeker Hanneke Felten daarover tegen NU.nl. Volgens haar is het niet serieus nemen van de mensen die ermee te maken hebben, een van de tactieken om racisme te ontkennen.