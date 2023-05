Grote zoekactie naar man in kanaal voor niets: kinderen verzonnen verhaal

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De politie in Tilburg heeft vrijdag voor niets een grote zoekactie gehouden naar een man, die vanaf een brug het water in zou zijn geduwd. Kinderen hadden het verhaal verzonnen.

De kinderen vertelden de politie vrijdag dat zij hadden gezien hoe een man een andere een man vanaf een fietsbrug het Wilhelminakanaal in had geduwd.

Omdat er niemand boven water was gekomen, rukte de politie groots uit. Volgens Omroep Brabant gingen onder meer een sonarboot, duikers en een politiehelikopter op zoek naar de vermeende drenkeling.

Ondertussen werd er in de omgeving ook een Burgernet-melding verstuurd over een man op een gele scooter. Hij was mogelijk betrokken bij het incident.