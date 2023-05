Weer ontploffing in regio Rotterdam: huis in Capelle aan den IJssel beschadigd

Bij een huis in Capelle aan den IJssel heeft in de nacht van zondag op maandag een ontploffing plaatsgevonden. De politie is op zoek naar twee mannen die volgens getuigen wegreden na de explosie.

Het incident gebeurde rond 1.30 uur bij een woning in de Ericastraat. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade aan het huis.

Dit jaar zijn er al ruim vijftig ontploffingen geweest in de regio Rotterdam. Of deze explosie te maken heeft met de andere incidenten, wordt nog onderzocht.

De politie onderzoekt niet alleen de explosies, maar probeert deze naar eigen zeggen ook te voorkomen. Agenten op straat zijn extra alert bij de surveillance en aanwezige camera's in de stad worden live uitgekeken op mogelijke aanwezige dreiging. In de twee Rotterdamse wijken waar veel explosies zijn geweest, wordt preventief gefouilleerd.

Daarnaast doen analisten onderzoek naar de explosies. Ze kijken bijvoorbeeld naar de achtergrond van de betrokken personen. Ook proberen ze de plekken met het meeste risico in kaart te brengen.

De tientallen incidenten worden vooral gelinkt aan drugshandel. Criminelen zouden het gemunt hebben op concurrenten en familieleden van rivaliserende handelaren.