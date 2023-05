Vechtpartij in RAI ging tussen waarnemers van partijen bij Turkse verkiezingen

Bij de vechtpartij zondagavond na afloop van de stembusgang voor de Turkse verkiezingen in de RAI waren geen stemmers, maar waarnemers van de politieke partijen betrokken. Voor zover bekend werd niemand aangehouden en raakte niemand gewond.

De vechtpartij brak rond 21.00 uur uit, op de laatste dag dat Turkse Nederlanders konden stemmen voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen. Agenten met honden grepen in. Ook de ME werd ingezet.

Het was al de hele week onrustig tussen de waarnemers van de politieke partijen. Zij waren aanwezig in de RAI om erop toe te zien dat het stemmen eerlijk verliep. Dinsdag ontstond eveneens een vechtpartij. Ook toen werd niemand aangehouden en vielen er geen gewonden.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuws rond de Turkse verkiezingen Blijf met meldingen op de hoogte

Een woordvoerder van de RAI zegt dat de organisatie goed was voorbereid vanwege de sluimerende onrust. Daarom was er zondag extra beveiliging en politie aanwezig.

In Nederland waren naast Amsterdam ook stemlocaties in Den Haag, Deventer en Eindhoven. Volgens de Turkse ambassade zijn meer dan 200.000 mensen in Nederland geregistreerd als kiezer. De mensen in Turkije zelf gaan komende zondag naar de stembus.