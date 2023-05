Ineengedoken met zijn handen voor zijn gezicht werd Mohamed Bouchikhi begin 2018 op zeventienjarige leeftijd doodgeschoten. De jongen werd in een Amsterdams buurthuis aangezien voor iemand anders. Vandaag gaat de rechtszaak van start waarin deze vergismoord een belangrijke rol speelt.

"In de hoop en verwachting van een veilig mooi bestaan werd dit kind noodlottig vermoord." Die tekst staat op de gedenksteen in de gevel van het buurthuis waar Mohamed stierf.

De jongen liep stage bij DOCK, een welzijnsstichting met ook vestigingen in Amsterdam. Mohamed werkte bij de vestiging op de Oostelijke Eilanden. En met de nodige criminaliteit kan dat gebied de hulp van de stichting goed gebruiken.

In de Amsterdamse vestiging, genaamd De Witte Boei, kunnen jongeren kickboksen en leren koken. Op die fatale avond van 26 januari 2018 waren twintig jongeren aanwezig. Mohamed was erbij om de jongeren uit de buurt te ondersteunen.

Een van die jongeren was Gianni. De negentienjarige man liep op dat moment al rond met een kogel achter zijn borstbeen, ter hoogte van zijn hart. Twee maanden eerder was hij beschoten door de man die zijn scooter had gestolen. Gianni raakte zwaargewond, zijn negentienjarige vriend Ayman kwam om het leven.

Dood jonge jongens schokt buurt

In januari 2018 was Gianni opnieuw het doelwit. Twee gemaskerde mannen drongen iets na 19.00 uur het buurthuis binnen. De precieze aanleiding is tot op de dag van vandaag onduidelijk, maar toen ze Gianni zagen in de keuken openden ze het vuur.

Daarbij raakten Gianni en een twintigjarige vrouw, die net als Mohamed stage liep in het buurthuis, gewond. De overige aanwezigen probeerden zichzelf in veiligheid te brengen.

Een aantal jongeren gingen snel een kantoortje binnen. Zo ook Mohamed, die naast het bureau dook en zijn handen voor zijn gezicht sloeg. Toen een van de schutters in het kantoor verscheen en dacht Gianni te zien, schoot hij Mohamed dood.

De dood van de jongen zorgde voor veel beroering. Tijdens de stille tocht werd stilgestaan bij de dood van Mohamed, maar ook bij die van Ayman.

In januari 2020 werd Emylio G. aangehouden. Hij werd in oktober 2018 al gearresteerd voor zijn vermeende rol bij de dood van Mohamed , maar bij gebrek aan bewijs vrijgelaten. De dertigjarige G. wordt gezien als de man die door een blunder Mohamed doodschoot.

De andere schutter is volgens justitie Randall D. Hoewel zijn wapen die fatale avond weigerde, worden de slachtoffers ook hem aangerekend.

Foto: ANP

Meerdere moorden behandeld tijdens rechtszaak

Het drama in het buurthuis is niet het enige incident dat in de rechtbank van Amsterdam zal worden behandeld. Beide verdachten wordt namelijk meer grof geweld ten laste gelegd. Zoals de dood van Lucas Boom, waar D. bij betrokken zou zijn.

Boom, die gelinkt werd aan Willem Holleeder, werd in 2015 doodgeschoten in Zaandam voor de ogen van buiten spelende kinderen van een nabijgelegen basisschool.

G. wordt verdacht van de liquidatie van een man in Amsterdam-Zuidoost op 11 februari 2015.