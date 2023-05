Weerbericht: Dag begint met code geel en dichte mist, later grijs en onweer

De week begint met dichte mist in het westen, midden en zuiden van het land. Daardoor geldt voor vijf provincies code geel. Als de mist optrekt, blijft veel bewolking over. Die zorgen verspreid in het land voor buien, met klappen onweer. Het wordt 16 tot 21 graden.

Code geel geldt tot zeker 9.00 uur in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. De mist moet halverwege de ochtend opklaren. Alleen aan de westkust kan lichte mist overblijven.

Vooralsnog blijft het overal droog, maar daar komt in de loop van de middag verandering in. Lokaal kan zware bewolking gepaard gaan met een (onweers-)bui.

Dat weerbeeld blijft hetzelfde tot laat in de avond. Vooral in het oosten blijft het dan regenen en onweren. Vanuit het westen drijven tegelijkertijd nieuwe buien het land binnen. Die trekken gedurende de nacht langzaamaan over de rest van het land.

