Vechtpartijen tijdens laatste verkiezingsdag bij RAI in Amsterdam, ME ingezet

In en rondom de RAI in Amsterdam-Zuid is het zondagavond "zeer onrustig" geweest. Volgens de politie braken even na 21.00 uur vechtpartijen uit tussen groepen die daar aanwezig waren voor de Turkse verkiezingen. De politie greep onder meer in met honden en de ME werd ingezet.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er aanhoudingen zijn verricht. Vorige week was er ook een vechtpartij tussen een aantal stemmers in de RAI.

Turkse Nederlanders konden zondag nog hun stem uitbrengen voor de presidents- en parlementverkiezingen in Turkije. Naast Amsterdam waren er ook stemlocaties in Den Haag, Deventer en Eindhoven.