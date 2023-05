Politie massaal aanwezig bij RAI in Amsterdam wegens 'zeer onrustige situatie'

Het is zondagavond "zeer onrustig" in en rond de RAI in Amsterdam-Zuid. De politie is met meerdere eenheden aanwezig. Op sociale media is te zien dat in de evenementenhal een vechtpartij gaande is. Turkse Nederlanders konden deze dag nog stemmen voor de verkiezingen in Turkije.

De politie greep in tijdens een opstootje tussen meerdere mannen bij de stemlocatie. Verdere informatie is nog niet vrijgegeven.

Vorige week was er ook een vechtpartij tussen een aantal stemmers in de RAI. Naast Amsterdam, waren er ook stemlocaties in Den Haag, Deventer en Eindhoven. Zondag was de laatste dag waarop Turkse Nederlanders konden stemmen.