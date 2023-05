Regen en onweer zorgen voor problemen op weg en spoor bij Amsterdam

Delen via E-mail

Regen en onweer zorgen zondagmiddag in en rond Amsterdam voor problemen op het spoor en op de weg. Bij Amsterdam-Sloterdijk zijn twee rijstroken dicht omdat een weg onder water was komen te staan. Door een blikseminslag rijden er minder treinen van en naar Amsterdam Centraal.

Ook in het zuiden van het land is overlast door het weer. Onder meer in de Brabantse plaatsen Eindhoven en Nuenen zijn straten ondergelopen.