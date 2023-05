Problemen door regen en onweer op weg en spoor bij Amsterdam voorbij

Regen en onweer zorgden zondagmiddag in en rond Amsterdam voor problemen op het spoor en op de weg. Bij Amsterdam-Sloterdijk werden twee rijstroken gesloten omdat een weg onder water was komen te staan. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Ook het treinverkeer had last van het slechte weer. Door een blikseminslag reden er minder treinen van en naar Amsterdam Centraal. Volgens de NS is de dienstregeling inmiddels hervat, maar kunnen er nog wel vertragingen en uitval van treinen voorkomen.

Het KNMI gaf zondagochtend voor meerdere provincies code geel uit. Het weeralarm geldt nog steeds voor de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Daar komen nog enkele stevige onweersbuien voor. Het slechte weer is volgens de weerdienst zondagavond weer voorbij.