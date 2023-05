Vijf aanhoudingen na drugsvondst in Rotterdamse Waalhaven

Vijf verdachten zijn zaterdagavond in de Waalhaven bij Rotterdam opgepakt omdat ze drugs uit containers haalden. De politie heeft nog niet bekendgemaakt om wat voor drugs en om welke hoeveelheid het gaat. Een getuige had het over boodschappentassen vol cocaïne.

De vijf verdachten waren bezig om cocaïne uit containers te halen. Daarbij scheurde een boodschappentas, waardoor enkele pakketten drugs op straat belandden. Volgens een getuige ging het om minimaal vier boodschappentassen met daarin elk dertig pakketten drugs, meldt Rijnmond.

De uithalers werden op heterdaad betrapt door door het HARC-team (Hit And Run Cargo). Dat is een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie en werkt vooral in en rond de haven van Rotterdam. De politie is daar niet bij betrokken en kon dus geen verdere toelichting op de zaak geven.