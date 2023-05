Regenboogvlag van lhbtiq+-vereniging in Delft met opzet verbrand

De regenboogvlag van een lhbtiq+-vereniging in Delft is opzettelijk verbrand, meldt de politie. Dit is waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag gebeurd. De vlag hing aan de gevel van het pand aan de Lange Geer in de binnenstad.

Het gaat om de vlag van DWH, een vereniging die een ontmoetingsplek biedt voor de lhbtiq+-gemeenschap en zich inzet voor meer rechten en acceptatie. Het bestuur zegt het te betreuren dat "de acties van een paar mensen zo'n impact kunnen hebben op het gevoel van veiligheid".

Het vandalisme werd zondagochtend opgemerkt. De politie is "meteen langsgekomen" om de aangifte op te nemen, meldt de vereniging.

DWH noemt het incident de laatste in een reeks aanvallen die de vereniging en de leden "de afgelopen tijd heeft moeten ontgelden".

"Eerder werden vlaggen gestolen, ruiten ingegooid en leden voor het pand lastig gevallen en bedreigd. Ook in het bredere perspectief van de mishandeling van een Jong&Out-vrijwilliger in Eindhoven en van dragcafémedewerkers in Groningen, merken we een toename in dit soort gebeurtenissen."