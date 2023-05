Weekweerbericht: veel buien in aantocht, later in de week wat meer zon

Het belooft een natte week te worden. Zeker in het begin van de week wordt veel regen verwacht. Later wordt het wat droger en zien we de zon ook weer vaker. Begin van deze week is het wat koeler, maar in de loop van de dagen stijgt de temperatuur langzaam.

Maandag is nog een vrij warme dag, met temperaturen tussen de 17 en 20 graden. Buien worden dan voornamelijk in het binnenland verwacht.

Dinsdag gaat het op veel plekken in het land regenen. Vanaf de middag wordt het in het westen wat droger, maar in het oosten moeten ze daar iets langer op wachten. Daar breekt pas tegen het einde van de middag of vanaf de avond de zon door. Ook wordt het wat kouder: zo'n 16 tot 17 graden.

Woensdag is de weerverwachting nog wat onzeker, meldt Weerplaza. In het gunstige geval verloopt de dag met wat buien, wolken en ook wat zon. In een minder gunstig scenario laat de zon zich nauwelijks zien en wordt het een regenachtige dag. Verder wordt er wind verwacht die zeker aan zee vrij krachtig is. Het wordt 16 graden.

Ook donderdag wordt het niet droog, maar zal de zon wel weer wat vaker doorbreken. De temperaturen zullen zeker in het binnenland weer wat oplopen tot 18 graden. Aan zee blijft het kwik rond de 16 graden hangen.