Antisemitismebestrijder noemt oppakken 154 AZ-fans 'belangrijk signaal'

Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, noemt het "een belangrijk signaal" dat de politie zaterdag 154 AZ-fans heeft opgepakt voor het zingen van antisemitische leuzen. Hij vindt dat de samenleving te onverschillig is voor Jodenhaat.

Zaterdag pakte de politie in Amsterdam 154 supporters van voetbalclub AZ op omdat ze antisemitische leuzen zongen in een metro. Elf supporters hebben de nacht in de cel doorgebracht en mogen in de loop van zondag naar huis. De politieactie geeft volgens Verdoner aan dat Jodenhaat niet straffeloos kan worden geuit.

"Dat is te lang gebeurd", zegt de belangrijkste adviseur van het kabinet rond antisemitisme tegen NU.nl. "Antisemitisme hoort niet in het voetbal thuis, en al helemaal niet daarbuiten".

'Gedogen is onverschilligheid'

Verdoner waarschuwt dat het gedrag van de voetbalfans kan doordringen op scholen en op de werkvloer. Volgens hem zie je steeds vaker dat mensen het woord 'Jood' als scheldwoord gebruiken. De regeringscommissaris wijst op onderzoek van de Anne Frank Stichting, dat die stellingen onderbouwt.

Daarom is het volgens de regeringscommissaris nodig om in te grijpen tegen antisemitisme. Niet alleen in voetbalstadions maar ook op de amateurvelden. "Het gedogen moet stoppen. Dit is geen tolerantie. Het is onverschilligheid."

Wat Verdoner betreft houdt het herdenken van de gevolgen van Jodenhaat in de Tweede Wereldoorlog niet op op 4 mei, maar gaat het ook daarna door. "Met de lessen die we kunnen trekken, bijvoorbeeld dat antisemitisme geen plek heeft in onze samenleving."

'Neem mensen die zich schuldig maken aan antisemitisme mee naar herinneringsplek'

Verdoner stelt voor om mensen die zich schuldig maken aan antisemitisme mee te nemen naar een herinneringsplek die stilstaat bij de gevolgen van antisemitisme. Dan kunnen ze uitleg krijgen over de schade die dat opleverde in de Tweede Wereldoorlog maar ook in het heden. "Ik kan me niet voorstellen dat als mensen dat weten, ze toch nog steeds deze antisemitische uitspraken blijven doen."

De voetbalsupporters die zaterdag werden opgepakt maakten zich niet alleen schuldig aan het zingen van antisemitische leuzen. De elf supporters die de nacht in de cel hebben doorgebracht zouden zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid van het vernielen van een bus. Ook zouden twee politiemensen zijn mishandeld en beledigd. Dat meldt de politie zondag.