Weerbericht: Benauwd weer met een aantal stevige regen- en onweersbuien

Verspreid over het land komen een aantal stevige regenbuien voor waarbij ook onweer mogelijk is. Het wordt 17 tot 21 graden, maar door de hoge luchtvochtigheid zal het benauwd aanvoelen.

In de middag ontstaan zwaardere regen- en onweersbuien. Vooral in het zuiden en midden van het land kan het flink nat worden. Het wordt 17 tot 21 graden, waarbij de zuidelijke provincies de hoogte waarden halen.

Ook in de avond komen er nog buien voor. In de nacht op maandag wordt het droog en het koelt af naar een graad of 10.