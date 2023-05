Bij een schietpartij in een Rotterdamse woning is zaterdag een man overleden. Hij raakte zwaargewond en overleed ter plekke.

Het incident gebeurde zaterdag even voor 16.00 uur in een huis aan de de Rösener Manzstraat in de Rotterdamse wijk Tussendijken.

In de woning was ook een hond, die een andere aanwezige in de woning heeft gebeten. Dit slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.