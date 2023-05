Treinverkeer tussen Groningen en Assen ondervindt hinder door wateroverlast

Delen via E-mail

Het treinverkeer tussen Groningen Europapark en Assen wordt zaterdag weer opgestart. Eerder kwam het stil te liggen door een verzakking van het perron op station Haren.

Dit had te maken met hevige regenval in Haren, zei ProRail eerder. De perrons zijn weer vrijgegeven. Het definitieve herstel van de verzakking zal "later plaatsvinden".