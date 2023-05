Afsluitdijk in beide richtingen weer open na storing

De Afsluitdijk is zaterdag in beide richtingen weer geopend voor het verkeer na een storing aan de brug over de Stevinsluizen bij Den Oever.

"Een monteur is onderweg en er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Op dit moment leiden we verkeer in beide richtingen om", meldde Rijkswaterstaat eerder.

Verkeer op de A7 tussen Noord-Holland en Friesland kon over de A6 omrijden via Flevoland. Binnen twee uur was het euvel verholpen.

