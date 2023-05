Onderzoek naar trillingen Rotterdamse Willemstoren gaat maandag verder

Rotterdam gaat maandag verder met het onderzoek naar de herkomst van de trillingen die bewoners van de Willemstoren vrijdagavond voelden. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er nu geen acuut gevaar dreigt of reden tot bezorgdheid is.

"We begrijpen dat bewoners bezorgd zijn en daarom gaat bouw- en woningtoezicht maandag weer naar het gebouw om verder onderzoek te doen. We zullen aan de eigenaar van het gebouw vragen om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de trillingen en de uitkomst daarvan aan de gemeente te rapporteren, want uiteindelijk is de eigenaar verantwoordelijk."