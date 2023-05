In beeld Festivals, maaltijden, maar ook noodweer: zo zag Bevrijdingsdag eruit

Ook dit jaar werd op Bevrijdingsdag uitgebreid stilgestaan bij de vrijheid, met onder meer festivals en gezamenlijke maaltijden. Het weer gooide op sommige plekken roet in het eten, maar dat mocht de pret niet drukken. Dit is hoe Bevrijdingsdag er in Nederland uitzag.

Bevrijdingsdag begon om middernacht met het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen. Burgemeester Floor Vermeulen deed dat samen met de 96-jarige Britse veteraan Marie Scott. Foto: ANP

In Wageningen, waar op 5 mei 1945 de capitulatie van de Duitsers werd getekend, vond ook het jaarlijkse Bevrijdingsdefilé plaats. Daarbij liepen veteranen en militaire erfopvolgers in een optocht door de Gelderse stad.

Op meerdere plekken werden vrijdag vrijheidsmaaltijden gehouden. Tijdens die etentjes konden mensen elkaar ontmoeten en praten over vrijheid. Dat gebeurde ook hier in Tilburg. Foto: ANP

In de Mozes en Aaronkerk werd ook gezamenlijk gedineerd. De vrijheidsmaaltijd zou eigenlijk plaatsvinden op de Magere Brug over de Amstel, maar moest vanwege het slechte weer naar binnen worden verplaatst. Ook Den Haag verplaatste de maaltijd naar een overdekte locatie. Foto: ANP

Op veertien plekken waren bevrijdingsfestivals georganiseerd. Dit jaar werden de festivals traditioneel afgetrapt met het ontsteken van het bevrijdingsvuur op het festival in Overijssel. Daarbij was premier Mark Rutte aanwezig. Foto: ANP

Tabitha, Froukje en MEAU (foto) waren dit jaar de zogenoemde Ambassadeurs van de Vrijheid en vlogen door heel het land om op te treden op de festivals. Foto: Ben Houdijk

Het KNMI had er al voor gewaarschuwd: het ging op sommige plekken flink regenen en onweren. In Groningen, Assen en Zwolle werden de activiteiten zelfs even stilgelegd vanwege het weer. Na enkele uren gingen de festivals weer door.

Andere festivals hadden minder last van het weer en werden drukbezocht, zoals hier in Haarlem. In Rotterdam en Zoetermeer werd het zelfs zo druk dat de organisaties bezoekers opriepen om niet meer te komen. Foto: ANP

De traditionele afsluiter van Bevrijdingsdag is het 5 mei-concert op de Amstel voor Koninklijk Theater Carré. Ook het koningspaar en premier Rutte kwamen kijken naar het concert. Foto: ANP