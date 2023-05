Duitse capitulatie herdacht in 'bevrijdingsicoon' Wageningen

De Duitse overgave in de Tweede Wereldoorlog is vrijdag herdacht in Wageningen, waar de capitulatie op 5 mei 1945 werd getekend. Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat sprak de aanwezige militairen en veteranen toe.

"Een sterke krijgsmacht is belangrijk om te voorkomen dat vrijheid verloren gaat. Militairen zetten zich elke dag in voor alles waar wij voor staan", zei de staatssecretaris tijdens de Nationale Herdenking Capitulaties, die elk jaar op 5 mei in Wageningen plaatsvindt. "We moeten beseffen dat vrij zijn en blijven een voortdurend gevecht is."

De herdenkingsceremonie werd gevolgd door het jaarlijkse Bevrijdingsdefilé. Aan deze militaire optocht deden zo'n vijftienhonderd veteranen mee. Naast veteranen die hebben gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er ook militairen aanwezig die in andere Nederlandse missies hebben meegevochten.

De militaire optocht werd geopend door zo'n vijftien Britse veteranen. Mede dankzij hen capituleerden de Duitsers in Hotel de Wereld in Wageningen. Daardoor staat de Gelderse stad ook wel bekend als de 'bevrijdingsicoon' van Nederland.

De herdenking werd afgesloten met kransleggingen op het 5 Mei Plein en een vlaggenceremonie. Naast Van der Maat was ook lid van het koningshuis Pieter van Vollenhoven aanwezig, net als Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim, Inspecteur der Krijgsmacht Frank van Sprang en ambassadeurs van de geallieerde landen.