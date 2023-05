BBB en GroenLinks komen er na lang gehannes toch niet uit in Utrecht

GroenLinks en BBB gaan niet samen de provincie Utrecht besturen. De partijen hebben de stekker uit een eventuele samenwerking getrokken. De inhoudelijke verschillen tussen de twee zijn te groot. Utrecht is een achterblijver, aangezien ze in de andere provincies een stuk verder zijn met de formatie.

De afgelopen weken werd in Utrecht geprobeerd een doorbraak te forceren door puur naar de inhoud te kijken. De twee grootste partijen in Utrecht zouden hun standpunten op een rijtje zetten, in de hoop dat er voldoende overlap zou zijn. Andere partijen zouden daar dan later op kunnen reageren.

Maar zover kwam het niet, omdat de verschillen tussen de twee partijen te groot bleken. GroenLinks zag volgens BBB "onoverkomelijke verschillen" in een eventuele samenwerking. GL-lijsttrekker Huib van Essen spreekt van te grote meningsverschillen over "cruciale onderwerpen", zoals windmolens en de balans tussen natuur en veehouderij.

BBB, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in maart, gaat nu andere fracties uitnodigen. De partij zegt tegen RTV Utrecht tot een "stabiel en breed gedragen college" te willen komen. GroenLinks gaat eerst in gesprek met Statenleden, voordat de partij weer in beweging komt.

Gesprekken verliepen stroef

Het rommelde al langer bij gesprekken over een nieuw provinciebestuur voor Utrecht. BBB en GroenLinks behaalden daar de meeste zetels en wilden samen een coalitie vormen. Maar vanwege de eisen van beide kampen ging dit niet van harte.

Zo wilde GroenLinks per se met PvdA een coalitie in, maar niet met BBB én VVD. Slechts een van die partijen zou welkom zijn. BBB en VVD wilden juist niet zonder elkaar. Daardoor boekten GroenLinks en BBB maar weinig vooruitgang.

Utrecht is een buitenbeentje

Met de nieuwe tegenslag blijft Utrecht de enige achterblijver. In de andere elf provincies wordt inmiddels onderhandeld over een nieuw provinciebestuur. Overijssel maakte een paar uur na Utrecht bekend dat BBB en GroenLinks in die provincie wél doorgaan met de formatie.

De gemene deler hierbij is dat BBB in alle provincies aan tafel zit. Ook VVD en PvdA zijn vaak bij de onderhandelingen betrokken. D66 staat vooralsnog buitenspel en zit bij geen van de gesprekken aan tafel.