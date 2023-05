Eerste officiële warme dag van 2023 is een feit

De temperatuur in De Bilt heeft donderdagmiddag de 20,2 graden aangetikt. Daarmee is de eerste officiële warme dag van 2023 een feit. Dat is veel later in het jaar dan we gewend zijn.

Voor een officiële warme dag moet het op het hoofdstation van het KNMI 20 graden of warmer worden.

In het zuidoosten van het land is tot nu toe de hoogste temperatuur gemeten, meldt Weerplaza. In het Limburgse dorpje Ell was het 21,4 graden en in Eindhoven 21,1 graden.

Het komt steeds vaker voor dat we langer moeten wachten op de eerste officiële warme dag van het jaar. Zo werd vorig jaar op 12 april de eerste officiële warme dag genoteerd. In 2021 was dat al op 30 maart het geval.