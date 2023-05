Opgepakte verpleegkundige verdacht van doden zeker twintig patiënten in Assen

De verpleegkundige die verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is mogelijk verantwoordelijk voor zo'n twintig sterfgevallen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de man zelf toegegeven dat hij levens voortijdig heeft beëindigd.

Inmiddels is ook duidelijk dat de verpleegkundige vóór zijn jaren bij het WZA bij het UMCG werkte. Volgens het Groningse ziekenhuis zien het OM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nu geen reden om daar een intern onderzoek op te starten. "Maar de berichten over de aanhouding en verdenking van een beroepsgenoot en ex-collega zijn schokkend en ingrijpend", schrijft het ziekenhuis in een verklaring.

De zaak in Assen kwam aan het rollen doordat het WZA een brief ontving van een Drentse zorgorganisatie. De brief vermeldde gesprekken tussen de verdachte en diverse hulpverleners. In die gesprekken gaf de verdachte toe dat hij tijdens de pandemie het leven van een twintigtal patiënten "voortijdig had beëindigd", stelt het OM.