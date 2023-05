Weerbericht: Warme herdenkingsdag waarop de zon zich volop laat zien

Donderdag wordt een zonnige herdenkingsdag met temperaturen die oplopen tot wel 23 graden. In de avond wordt het bewolkt.

In de middag gaat de zon flink schijnen. Ze warmt het land op tot 15 graden in het Waddengebied en maximaal 23 graden in het zuiden van ons land. De wind rond de kust neemt af.

In de avond, rond de 4 meiherdenking, neemt de bewolking toe. In het zuiden van het land kan er een bui vallen en is er kans op onweer. Rond de kust steekt de wind weer op. Als de nacht valt neemt de kans op onweer en regen in het hele land toe.