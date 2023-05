Veel meer mensen willen pleegouder worden na uitzending Kopen Zonder Kijken

Een uitzending van het televisieprogramma Kopen Zonder Kijken heeft gezorgd voor een flinke toename van het aantal mensen dat pleegouder wil worden. Dat bevestigt een woordvoerder van Pleegzorg Nederland woensdag aan NU.nl na berichtgeving van de NOS

In de aflevering van vorige week maandag stond een pleeggezin centraal. Na de uitzending meldden zich bij Pleegzorg Nederland zo'n driehonderd mensen aan om zich te oriënteren op het worden van pleegouder. Normaal zijn dat in een vergelijkbare periode zo'n zestig mensen.

"Die mensen vragen via onze website informatie op, waarna ze in contact komen met een pleegzorgorganisatie bij hen in de omgeving", zegt de woordvoerder. Normaal gesproken wordt gemiddeld zo'n kwart van die mensen uiteindelijk pleegouder.

Het is lastig te voorspellen of dat met deze driehonderd mensen ook zo gaat. "Maar mensen die nu bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat pleegouder worden niet in hun leven past, denken er wellicht later sneller aan", stelt de woordvoerder. "Het komt geregeld voor dat mensen die nu pleegouder worden geïnteresseerd zijn geraakt door een campagne van een paar jaar geleden."

Door heel Nederland hebben pleegzorgorganisaties te maken met een tekort aan pleegouders. Op dit moment zijn er in totaal 17.500 pleegouders. Pleegzorg Nederland probeert ieder jaar 3.500 nieuwe mensen te vinden, maar haalt dat aantal vaak niet.

In de aflevering van Kopen Zonder Kijken ging het om pleegouders Paul en Kim, die het kopen van een huis uit handen gaven omdat het hen zelf niet lukte. De aflevering liet volgens de woordvoerder een duidelijk en reëel beeld zien van het pleegouderschap. "Hoe meer van die eerlijke en reële aandacht, hoe beter."