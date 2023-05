Toch vangrail op knooppunt waar Sanne en Hebe om het leven kwamen

Er komt toch een vangrail op de plek waar vorig jaar Sanne (26) en Hebe (10) om het leven kwamen door een auto-ongeval. De vangrail wordt in de nacht van woensdag op donderdag geplaatst.

Vorige week was er nog een oproep burgemeester en wethouders van Den Bosch om een vangrail op deze plek te plaatsen. Sinds het ongeval van Sanne en Hebe in oktober zijn er meerdere (niet-dodelijke) ongevallen op het knooppunt Empel gebeurd.

Sanne en Hebe verdwenen op 17 oktober. Sanne had de gehandicapte Hebe opgehaald vanaf een dagcentrum in Raamsdonksveer, maar ze kwamen nooit aan op hun bestemming Vught. Twee dagen later werden hun lichamen in de auto van Sanne gevonden bij het knooppunt Empel.