Brabantse kaasmakerij opnieuw slachtoffer van kaasroof

Een kaasmakerij in het Noord-Brabantse Fijnaart is in de nacht van maandag op dinsdag het doelwit van kaasdieven geworden. De daders roofden de kaaswinkel en de opslagruimte leeg. En dat was niet voor het eerst.

Ruim een jaar geleden werden er bij dezelfde kaasmakerij al zo'n 160 kazen gestolen. Deze keer namen de dieven nog meer buit mee, zegt Gerda van Dorp. Zij is samen met haar man Joost sinds 2019 eigenaar van kaasmakerij en winkel Torenpolderkaas in Fijnaart.

Van Dorp staat al de hele dag mensen te woord en heeft daarom nog geen goed beeld van het aantal kazen die de dieven ditmaal hebben meegenomen. Maar volgens haar zijn het er "meer dan vorige keer." Het stel was thuis toen de dieven langskwamen, maar merkte niets.

Na de vorige diefstal installeerde de familie Van Dorp extra sloten en beveiligingsapparatuur. "Alles zat potdicht", zegt Van Dorp. De dieven kwamen ditmaal niet via de oprit, maar via het weiland.

'Een georganiseerde bende'

"Het is een georganiseerde bende", denkt Van Dorp. "Ze houden de boerderij in de gaten. En de vluchtwegen, uiteraard."

De kazen zijn niet per se duur. Volgens de eigenaar liggen haar kaasprijzen lager dan in de stad of in de supermarkt. Toch is het interessant voor dieven om de kazen te stelen, omdat het om grote partijen gaat.

"Kaasroven zijn eigenlijk al jaren een ding", zegt Van Dorp. Zij denkt dat de kazen in het buitenland worden verkocht.

Betrapt dankzij code op kaas

Bracheorganisatie Gemzu heeft sinds vorig jaar een meldpunt voor zuiveldiefstal. "Kazen hebben altijd een uniek nummer. Als je die nummers weet en ze worden aangeboden aan een Nederlands bedrijf, dan kun je ze terugvinden", legt directeur Onno Boersma van Gemzu uit.

In 2020 gingen twee mensen daarmee de mist in toen zij een aantal kazen probeerden te verkopen via Marktplaats. Door de code op de kaas kon de politie die herleiden naar een kaasboerderij in Gelderland.

Boersma acht de kans dan ook klein dat de kazen van de Brabantse kaasmakerij in Nederland opduiken. "Omdat de kaashandel in Nederland heel professioneel is georganiseerd."

Deze week geen nieuwe kazen

Van Dorp moet nog bijkomen van de situatie. Daarom heeft ze nog niet met haar man besproken wat ze de komende maanden gaan doen. "Deze week nieuwe kazen maken zit er sowieso niet in", zegt ze.

Ze moet onder andere de ravage opruimen die de dieven achterlieten. "Als we een maand verder zijn, heb ik misschien weer 100 kilo kaas." Volgens haar duurt het veel langer om weer terug te zijn op het niveau van voor de roof.