Inez Weski maand langer vast op verdenking delen informatie met Ridouan Taghi

Advocaat Inez Weski blijft een maand langer vastzitten op verdenking van het delen van geheime informatie met Ridouan Taghi. Ze zit nog steeds in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaten.

Weski werd donderdag voorgeleid en de rechtbank in Rotterdam besloot dat ze dertig dagen langer vast moet blijven zitten. Haar gevangenhouding kon met maximaal negentig dagen worden verlengd. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt niet te kunnen zeggen of ze hierom hebben gevraagd.

Uit berichten die zijn verstuurd door een zoon en een zus van Taghi zou blijken dat ook Weski een telefoon van Sky ECC had. "Pff wat was de advo paranoid vandaag ahah", stuurde de zoon op 19 december 2019 naar Taghi's zus. "Dat ik een telefoon speciale alleen met haar heb." Hij verstuurde de berichten drie dagen na de aanhouding van Taghi in Dubai.

Duidelijk is dat de familie van Taghi er alles aan doet om met de hoofdverdachte in het Marengo-proces in contact te komen. Die zit sinds zijn aanhouding in de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught.