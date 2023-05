Politie gebruikte vorig jaar opnieuw meer geweld

De politie gebruikte vorig jaar opnieuw meer geweld. Ook het aantal incidenten waarbij de politie betrokken was, nam met 18 procent toe.

Agenten waren vorig jaar betrokken bij 20.667 incidenten, meldt de politie in een rapport. Daarbij werd meer dan 33.500 keer geweld gebruikt. Het aantal keren dat geweld werd ingezet steeg met 12 procent.

Het gaat onder meer om het gebruik van een vuurwapen, een wapenstok, pepperspray, het stroomstootwapen of om fysiek geweld. Agenten gebruikten in meer dan de helft van de gevallen fysiek geweld zonder hulpmiddelen, meldt het rapport.

Het stroomstootwapen werd 4.414 keer gebruikt, in drie kwart van de gevallen was dat alleen dreigend. Het wapen zorgde ervoor dat het vuurwapen minder vaak werd ingezet. Er werd 86 keer gericht met een vuurwapen geschoten.

Politiechef Frank Paauw is dan ook tevreden met de komst van het stroomstootwapen in 2022. "Dreigen is vaak al voldoende om de situatie onder controle te krijgen. Dat betekent minder letsel en minder geweld."

Polarisatie en verwarde personen mogelijke oorzaken

Een mogelijke verklaring voor de toename van het politiegeweld is dat de maatschappij verder polariseert. "Burger en overheid zijn steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Het grote aantal protesten dat daarvan een gevolg is, leidt tot meer gebruik van geweld", zegt de politie in het rapport.

Of de coronapandemie daar ook een rol in speelt, is lastig te zeggen. "Er waren natuurlijk meer demonstraties, maar er is meer nodig voor een verklaring."

Een andere mogelijke oorzaak is het grote aantal incidenten rond mensen met verward gedrag. De politie zag een stijging van 7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Die ontwikkeling baart politiechef Paauw zorgen.

"We moeten soms noodgedwongen inzetten tegen kwetsbare mensen. De zorg voor hen is doorgaans geen politietaak. Veel mensen met verward gedrag die met de politie in aanraking komen, geven namelijk niet of nauwelijks overlast. Ook zijn ze vaak niet crimineel of gevaarlijk."