Van dood patiënten verdachte verpleegkundige hoort of hij langer blijft vastzitten

De verpleegkundige die wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), hoort vandaag of zijn voorarrest wordt verlengd.

De dertigjarige man, die tijdens de coronapandemie op de longafdeling van het WZA werkte, zit sinds 17 april vast.

Het ziekenhuis in de Drentse hoofdstad deed aangifte bij de politie na een melding. Daarna zijn politie en justitie een onderzoek gestart wat leidde tot de aanhouding van de verpleegkundige uit de gemeente Noordenveld.

Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog steeds, maar er was voldoende onderzoek gedaan om de man in hechtenis te nemen. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De patiënten overleden tijdens de coronapandemie. Het Openbaar Ministerie (OM) wil niet zeggen met hoeveel overlijdens de man in verband wordt gebracht, alleen dat het om meerdere patiënten gaat. De raad van bestuur is "geschokt" door de zaak.

De zitting vindt woensdag achter gesloten deuren plaats. De officier van justitie zal vragen om het voorarrest van de verdachte met maximaal negentig dagen te verlengen.