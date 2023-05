Gemeente gaat met COA en Rijk praten over voorgenomen sluiting azc in Budel

De gemeente Cranendonck gaat de komende maanden met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in gesprek over de toekomst van het asielzoekerscentrum in Budel.

De Brabantse gemeente wil dat het azc daar weggaat, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat binnenkort opnieuw een vergunning aanvragen.

De gemeenteraad besloot vorig jaar dat het azc dicht moet per 1 juli 2024, als het contract verloopt. Dat het COA binnenkort opnieuw een vergunning gaat aanvragen, zou betekenen dat het er langer wil blijven. Dat maakte wethouder Hennie Driessen dinsdagavond bekend tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad.

Die onthulling leidde tot verontwaardiging bij de aanwezige partijen. Die wezen onder meer op het inwonersonderzoek dat twee weken geleden naar buiten werd gebracht. Daaruit bleek dat er in Budel geen draagvlak meer is voor het azc met vijftienhonderd opvangplekken. Dat komt door de grote overlast die de bewoners van het Brabantse dorp ervaren.

Driessen zei dat in de verkennende gesprekken duidelijk moet worden hoe de staatssecretaris en het COA erover denken. Die gesprekken zouden eigenlijk voor eind juni afgerond moeten zijn, maar dat gaat volgens de wethouder niet lukken. Hij denkt dat op zijn vroegst in oktober duidelijk is hoe iedereen de toekomst ziet.