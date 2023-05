Honderden dode meeuwen gevonden, mogelijk zijn ze aan vogelgriep bezweken

Delen via E-mail

De afgelopen dagen zijn honderden dode meeuwen in het Zwarte Meer en het Eemmeer gevonden. Uit laboratoriumonderzoek moet blijken of ze aan vogelgriep zijn bezweken.

De eerste tientallen dode vogels zijn zondag aangetroffen bij een kunstwerk aan de oever van het Zwarte Meer. Sindsdien zijn in het meer op de grens van Overijssel en Flevoland nog meer dode meeuwen gevonden. Dat is ook in het Eemmeer ter hoogte van Bunschoten-Spakenburg gebeurd.