Bevrijdingsdag met flink wisselvallig weer, maar tussendoor is er zon

Wie plannen heeft om op Bevrijdingsdag lekker buiten te zijn, moet rekening houden met flinke buien. De temperatuur schommelt vrijdag tussen de 16 en 20 graden. Wanneer het regent, kan het wel een stuk kouder worden.

Meteorologen raden festivalgangers dan ook aan een poncho mee te nemen. Verder verwacht Weeronline onweer op bepaalde plekken in het binnenland.

Het weer blijft in het weekend na 5 mei wisselvallig. Ook dan is er kans op enkele buien. De temperatuur wordt tussen de 15 en 20 graden.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei is er zacht weer. Donderdagavond blijft het op de meeste plaatsen droog.

Overdag wordt het maximaal 23 graden in het zuiden en zuidoosten. In het noorden is de temperatuur gemiddeld 17 graden.